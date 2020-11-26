غلق النوافذ وفصل الكهرباء.. خطة التعليم لحماية الطلاب من مخاطر الأمطار

ومن ضمن تلك الضوابط التى وضعتها الوزارة، هى إعطاء صلاحية إلى المحافظين لمنح طلاب المدارس إجازات خلال فترة سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، حسب ظروف كل محافظة.
وعلى المستوى العملى، أعطت الوزارة تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات اللازمة من توعية التلاميذ، وإحكام غلق النوافذ، وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة، والابتعاد عن أسلاك الكهرباء، وأماكن تجمع المياه، بالإضافة إلى نزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم، بالتزامن مع المتابعة اليومية وتواجد المعلمين مع الطلاب، حرصاً على سلامتهم.
كما قررت الوزارة، فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول حال سقوط المطر، والامتناع عن إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربى التالفة، وتغطية الأسلاك الكهربائية، مع مراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم.
كما شملت ضوابط وإجراءات الوزارة، نظافة أسطح المدارس ورفع أى مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المياه، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.
ووجهت الوزارة، بتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار مع توعية المجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار، وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى.
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