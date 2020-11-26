مجلس الوزراء ينفى وقف المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن وقف المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.





وفى بيان رسمى، قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لوقف المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، واستمرار العمل بالمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس، مُشددةً على الدور الحيوى لتلك المبادرات فى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أضاف المركز: "تتمثل أبرز المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة فى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم أخرى، والتى استمرت فى العمل رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تم إجراء نحو 517.3 ألف عملية جراحية فى 11 تخصصاً مختلفاً بنهاية أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى أسهمت فى الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سى) والأمراض غير السارية (السكرى - ارتفاع ضغط الدم - السمنة) لنحو 57 مواطناً مصرياً، وتقديم خدمة المتابعة والتقييم والعلاج من خلال مراكز العلاج، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية التى تمثل نحو 70% من الوفيات فى مصر".

تابع: "كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى أسهمت فى الكشف المبكر عن أورام الثدى لنحو 8.8 مليون سيدة بنهاية أكتوبر 2020، بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية".

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