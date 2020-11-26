ذكرى رحيل ميلاد حنا .. صاحب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية

جدة - نرمين السيد - حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، لكنه اتجه إلى الكتابة لإرضاء شفغه بالفكر والفلسفة والسياسة، ما انعكس على المكتبة العربية بالثراء والمؤلفات الرصينة الشيقة، واليوم تمر ذكرى رحيل المفكر المصرى ميلاد حنا الذى توفى عام 2012.





ميلاد حنا المولود عام 1924 له مؤلفات كثيرة، أبرزها "نعم أقباط لكن مصريون" (1980)، و"ذكريات سبتمبرية" (1987)، و"قبول الآخر" (1998)، بالإضافة إلى مؤلفه الأكثر جذبا للانتباه "الأعمدة السبعة".

لم ينصرف الكاتب الراحل عن الهندسة إلى الكتابة، بل حصل على الدكتوراه فى هندسة الإنشاءات من جامعة "سانت أندرو" فى أسكتلندا عام 1950، ثم عين معيدا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وتدرج فى عدة مناصب حتى عُين استاذا متفرغا بهندسة عين شمس فى العام 1984.

أعمدة ميلاد حنا السبعة

كتاب ميلاد حنا الذى يعتبره الكثيرون مؤلفه الأهم "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية"، يُظهر مدى اهتمام المفكر الراحل بمشكلات المجتمع وذكائه كفيلسوف يُشخص الأزمات الإنسانية، ويضع لها حلولاً مبتكرة خارج الصندوق.

الكتاب الذى نُشر عام 1989، يسلط الضوء على امتلاء الشخصية المصرية بالانتماءات التى تراكمت لدى كل مصرى عبر الزمان، وبتأثير المكان.

ويؤكد ميلاد حنا أن عبر الزمان تأثر المصرى بالحضارات المختلفة التى مرت على مصر، فما من مصرى إلا ويعتز بانتمائه إلى حضارة الفراعنة، وجدوده المصريين القدماء، الذين قدموا تراثا إنسانيا رائعا وعظيما وفريدا من نوعه، لذا يرى أن العمود الأول للشخصية المصرية هو العمود الفرعونى الذى يزهو ويفخر به أى مصرى، ويعتبره الركيزة الثقافية التى يقف عليها المصريون، بصرف النظر عن انتمائه الدينى أو أى من الأعمدة السبعة الأخرى، ما يكشف عن رصانة ومتانة فكر وآراء الكاتب الراحل.





الإسكان والسياسة

لا يتوقف الأمر على كتاب واحد للكاتب الراحل، فمؤلفه المهم "الإسكان والسياسة فى مصر" يحكى فيه قصة الإسكان والسياسة، إذ يؤكد أن الناس كانت تبنى وتسكن دون وجود سياسة إسكان، وحتى دون وجود وزارة لرسم هذه السياسة أو تحتمل هذا الاسم، لذلك فإن إنشاء وزارة الإسكان لم يتم فجأة، ولكنه كان نتيجة رحلة طويلة حاول أن يطرح ملامحها فى الكتاب، موضحاً أن البداية للتطور والخلفية التاريخية كانت بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية عام 1890 ومن خلال الجاليات الأجنبية.

ويشير إلى إنشاء حكومة حزب الوفد عام 1951 وزارة الشؤون البلدية والقروية، فصارت نواة وزارة الإسكان التى قامت بالفعل عام 1960 والتى تحولت لتكون الوزارة التى تدير الشركات أُممت عام 1961 فى مجالات المقاولات والإسكان والمرافق وغيرها.

ويوضح حنا فى كتابه أيضاً التغيرات فى سياسات الإسكان والمحطات الرئيسية التى تمت فى عام 1939حتى بدأت حقبة "سياسة" الانفتاح الاقتصادى عام 1974، أى تلك التى تلت حرب أكتوبر 1973، عندما أنشئت "وزارة التعمير".