فيديو.. وزير الأوقاف من ندوة نتعايش باحترام : المواطنة عطاء وانتماء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال ندوة مبادرة وزارة الأوقاف "نتعايش باحترام متبادل"، أن قضية المواطنة أحد محاور عمل الوزارة وبرامجها الوطنية لترسيخ أسس الولاء والانتماء. وعرض التلفزيون المصرى تقريرا مطولا عن ندوة مبادرة وزارة الأوقاف، والتى أكد خلالها الوزير على مبدأ الحق المتبادل بين المواطن والدولة وبين المواطنين وبعضهم البعض.

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