سولاف درويش: تكريم هالة السعيد جاء عن جدارة واستحقاق

جدة - نرمين السيد - هنأت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة تكريمها كأفضل وزيرة فى العالم العربى، لجائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى، مؤكدة أن هذا التكريم عن جدارة واستحقاق.





وأضافت "درويش" فى بيان صحفى، أن هذا التكريم هو تكريم للدولة المصرية، وللمرأة بصفة عامة، وخاصة بالدور الكبير الذى تقوم به المرأة خلال السنوات الماضية تحت مساندة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أهتم بالمرأة وأعاد لها مكانتها وثقتها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا التكريم يؤكد على أهمية المرأة ودورها فى تطوير وتقدم وازدهار الدول.

وحصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، على جائزة التميز الحكومى كأفضل وزيرة عربية.

وتولت السعيد حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى منذ 16 فبراير 2017 فى وزارة شريف إسماعيل، واستمرت فى المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولى، وتعد أحد الشخصيات المصرفية النسائية المعروفة، حيث قادت المعهد المصرفى المصرى وهو الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى لمدة 8 سنوات حصل خلالها المعهد على الاعتماد الدولى.