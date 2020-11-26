مركز سقارة يحتفل بتخريج 104 متدربين من المحافظات.. صور

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم، الخميس، انتهاء 4 دورات تدريبية نظمها المركز هذا الاسبوع.

وهى تنمية مهارات المديرين والعاملين في ادارات ولجان التفتيش الفنى والهندسي والقائمين عليها بالادارات الهندسية ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد اراضي الدولة والتخطيط العمرانى ودورة التقديرات السكانية للعاملين بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات ودورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال إدارة الازمات وادارة الفعاليات.

واستفاد من الدورات 104 متدربين من جميع المحافظات .

كما ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الاسبوع المقبل 4 دورات تدريبية في تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية والكتابة الصحفية والتعامل مع الاعلام للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والاعلام والبوابات والصفحات الالكترونية وخدمة المواطنين وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى الوحدات القروية في مجال التنمية الاقتصادية في المحليات إضافة الى دورة فى اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 119 متدربًا.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن.

واكد اللواء محمود شعراوى على أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يُحسّن من مستوى الأداء وجودته، بالإضافة إلى اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والاموال بما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالمحافظات .

واشار اللواء محمود شعراوى الى أهمية التدريب للعاملين بالمحليات فى رفع مهارات العاملين وزيادة حماسهم فى العمل و تجديد مهاراتهم ومعلوماتهم وتعزيز قدراتهم على منافسة الاخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات لذلك تولى وزارة التنمية المحلية أهمية كبيرة لمركز تدريب سقارة كأحد أذرع الوزارة الهامة لتدريب العاملين بالمحليات بشكل مستمر.

يذكر ان الخطة التدريبية لمركز تدريب التنميه المحليه بسقارة للعام التدريبي 20/21 تتضمن ١٢٣ دورة لحوالي 4 الاف متدرب وبدء تدريبها اعتبارًا من 22 / 8 /2020 وحتى 30 / 6 /2021 ، بإجمالي (40) أسبوع تدريب .

و استحداث 44 دوره جديدة ، لافتًا انه تم وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية .