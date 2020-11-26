105 ملايين جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى 5 محافظات تابعة لشركة مصر الوسطى

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

ونظرًا لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ لاستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

قامت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الربع الاول من العام المالى 2020/2021 بتنفيذ اعمال الخطه الاستثماريه لتطوير وتحسين أداء شبكات التوزيع مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا بنطاق عمل الشركة فى (5) محافظات والتى تتضمن كل من (الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ،اسيوط ،الوادى الجديد) والتى يبلغ عدد المشتركين بهم حوالى 4 ملايين مشترك منهم 1,3 مليون مشترك بعداد مسبوق الدفع ، بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى حوالى 105 مليون جنيه حيث تم تنفيذ ما يلى :

تركيب ( 50) محولا جديدا، ومد كابلات جهد متوسط بطول 55 كيلو متر .

إنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بطول 140 كيلومتر و (46) عامود جهد متوسط.

انشاء خطوط جهد منخفض بطول 25 كم و(72) عامود جهد منخفض .

احلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط بطول مسار 6 كم و (37) عامود جهد متوسط ، وتم احلال 70 عامود جهد منخفض .

وسعيًا لتحقيق رضاء الساده العملاء فقد تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال .

وحول المشروعات ملك الغير فقد تم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القوميه بالمحافظات نطاق عمل الشركة باجمالى مبلغ حوالى 400 مليون جنيه ومنها على سبيل المثال :

الانتهاء من مشروع توصيل التيار الكهربائى لمزرعة الانتاج الحيوانـى بقدرة 5م.ف.ا، وتنفيذ 80% من مشروع تطوير طريق القاهرة / اسيوط الغربى ، وتنفيذ 70% من مشروع محطة صرف صحى ورفع ومعالجة بدمشقين بقدرة 2.8م.ف.ا بالاضافه الى الانتهاء من تنفيذ 65% من مشروع لاسكان الاجتماعى بهوارة (75) عمارة سكنية بدمشقين وذلك نطاق محافظة الفيوم .

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربائى لمحطتى صرف صحى دشلوط والتلت بمحافظة بنى سويف ،وتنفيذ 80% من مشروع توصيل التيار الكهربائى لمحطة صرف صحى الزاوية بالاضافه الى الانتهاء من تنفيذ 70% من توصيل التيار الكهربائى لمحطة صرف صحى شطب (3،2،1) نطاق محافظة اسيوط .

فيما تم الانتهاء من توصيل التغذيه الكهربائية البديله لمحطة رفع البرجايه ومحطة معالجه صرف البرجايه بمحافظة المنيا، وتنفيذ توصيل التغذيه الكهربائية بالمجمع الصناعى ببنى سويف .

كما تم تفعيل برنامج القراءة الموحد فى جميع الإدارات تجارية لتقليل الأخطاء البشرية و احضار قراءات سليمة والتقليل من شكاوى المواطنين من اخطاء الفواتير وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية فقد تم خلال الربع الاول للعام المالى 2020/2021 تحرير حوالى (58 ألف) محضر سرقة تيار باجمالى مبلغ يصل إلى حوالى (90 ألف) جنيه من خلال لجان الضبطيه القضائية

كما تم تحرير (200 ألف) محضر سرقة تيار بمبلغ يصل إلى حوالى (150) مليون جنيه بمعرفة شرطة الكهرباء .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.