غادر ملعب الحياة .. تعرف علي أبرز وأهم محطات الأرجنتيني مارادونا

رحل عن عالمنا ساحر كورة القدم حيث فقدت الساحره المستديرة ابن من ابناءها امس الاربعاء توفي الارجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاما.

وتوفي مارادونا نتيجة ازمه قلبية مفاجأه قبل تعرضه لنزيف في المخ قبلها بأسبوع وصدمه يعيشها عشاقه فهو احد اعظم لاعبي العالم ورمز من رموز الساحره المستديره.

عندما نتحدث عن دييجو أرماندو مارادونا، نتذكر حتما أبرز وأهم لحظات في حياته وأبرز إنجازاته في عالم الساحرة المستديرة:

كان أول ظهور له كلاعب في الفريق الأول في عام 1976 مع فريق أرجنتينيوس جونيور وإستمر معه حتى عام 1981، حيث إنتقل لمدة موسم واحد إلى العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز.

وفي عام 1982 بدأت رحلة مارادونا في أوروبا مع فريق برشلونة الإسباني في صفقة قياسية في ذلك الوقت (7.6 مليون دولار) وخاض 58 مباراة مسجلاً 38 هدفا لكن جاء الرحيل بعد خلافات عديده مع إدارة النادي الكاتالوني وفي ذلك الوقت عاني من الأصابات المتكررة.

وفي عام 1984 انتقل الي نادي نابولي الايطالي حيث قاد الفريق عندما كان لايملك اسم كبير في ايطاليا لنجاحات مذهلة حيث قاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين في إنجازغير مسبوق.

وكان هذه الفتره الأعظم له حيث قاد المنتخب الأرجنتيني بداء تمثيله عام 1977 حيث قاده بالتتوج بكأس العالم عام 1986 في المكسيك في مستوي أبهر العالم.

وكان مارادونا الهداف التاريخي لفريق نابولي برصيد 115 هدف حتى حطم رقمه مارك هامسيك في عام 2017 وكذلك درايس ميرتينز في هذا العام.

وفي عام 1991 إنتهى مشوار مارادونا مع نابولي وعاد للواجهة من جديد في موسم 1992-1993 حيث خاض تجربة جديدة في الدوري الإسباني مع فريق إشبيلية لم تكن بالتجربة المثيره اوكبيرة الاهميه.

وبعد موسم مع الفريق الأندلسي فريق عاد مارادونا من جديد الي الارجنتين وفي هذم الفترة شارك في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدةو لكنه لم يكمل المشوار بعد ثبوت تناوله للمخدرات حيث تم استبعاده من البطولة بعد مباراتين لينتهى مشواره مع منتخب التانغو بعد 91 مباراة و34 هدف وإنجازات لا توصف.

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