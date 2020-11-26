الجماهير تحتشد حول منزل مارادونا لتوديعه

احتشد عدد كبير من الجماهير الأرجنتينية بأعداد كبيرة، صباح اليوم الخميس، أمام منزل الأسطورة الأرجنتينية الراحلة "دييجو أرماندو ماردونا".

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن الأرجنتيين لم يستطعوا أن يتركوا مارادونا في لحظاته الأخيرة.

وتوفى نجم الكرة الأرجنتينية مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز ال 60 عاما وذلك بسبب سكتة قلبية مفاجأة.

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من جانبها، أعلنت الحكومة الأرجنتينية الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة مارادونا، إذ أكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أنه سيتم إحضار جثة مارادونا إلى المبنى الرئاسي "كاسا روسادا" في بوينس آيرس، وستقام مراسم الجنازة فيه، والتي من المتوقع حضور ما يقرب من مليون شخص لتوديع الأسطورة.

