النائب شحاتة أبو زيد: "لا للتعصب" تُعلى الروح الرياضية وعايزين نقيم كرنفال للاحتفال بالكرة المصرية

أعلن النائب شحاتة أبو زيد، تأييده لمبادرة "لا للتعصب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بشأن المباراة المرتقبة لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى والزمالك، خاصة وأن هذا أول نهائي أفريقيا يكون مصري خالص، وعلى الجميع أن يتحلى بالروح الرياضية، بداية من المنظومة الإعلامية الرياضية، واللاعبين، والجهاز الإدارى، بالإضافة للمشجعين الذين سيظلوا هم عنوان لعبة كرة القدم النظيفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن يكون النهائي مصري خالص هو فوز للرياضة المصرية، ومكسب لها، ولا يجوز تشويه هذه المكسب بالتعصب ففوز أي فريق مصري هو الأهم، من وصل للنهائى هو مصر وهو ما يتطلب أن نقيم كرنفال لوصولنا والاحتفال بهذه المناسبة وليس التعصب لتشجيع فريق دون آخر، وأن مثل هذه المباراة الهامة يجب أن تعلى من القيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التعصب والشحن الجماهيرى، وسعيا إلى الاحتفاء بلقاء قطبى الكرة المصرية المنتظر بما يليق بالمباراة التاريخية.
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وأكد عضو البرلمان، أن هذا اللقاء يدعو للبهجة والاحتفال وأن الأهلى أو الزمالك سواء كجماهير أو لاعبين أو على مستوى الجهاز الإدارى، فالجميع فى النهاية من أبناء مصر، وأبناء مصر لا يجب أن يكون بينهم أى مشاحنات، وأن روح التشجيع والرياضة تدعونا جميعا أن نتعامل بأخلاق رياضية وننبذ التعصب، وتقبل روح الخسارة وتفهم طبيعة المنافسة والتى يمكن أن تكون اليوم الخاسر والغد فائز وهو ما يتطلب ضرورة الرقي فى التشجيع.
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