وزارة الكهرباء تخصص 105 ملايين جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في 5 محافظات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك . ونظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ لاستمرار عمليات التنمية الشاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، قامت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021 بتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لتطوير وتحسين أداء شبكات التوزيع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بنطاق عمل الشركة فى (5) محافظات تتضمن كلا من (الفيوم ، بنى سويف ، المنيا، أسيوط ،الوادى الجديد) التى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى 4 ملايين مشترك منهم 1,3 مليون مشترك بعداد مسبوق الدفع ، بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 105 ملايين جنيه، حيث تم تنفيذ ما يلى: § تركيب ( 50) محولا جديدا. § مد كابلات جهد متوسط بطول 55 كيلو مترا . § إنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بطول 140 كيلومترا وعدد (46) عامود جهد متوسط. § إنشاء خطوط جهد منخفض بطول 25 كم وعدد (72) عامود جهد منخفض . § إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط بطول مسار 6 كم وعدد (37) عامود جهد متوسط ، وتم إحلال عدد 70 عامود جهد منخفض . وتم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال . وحول المشروعات ملك الغير فقد تم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القومية بالمحافظات نطاق عمل الشركة بإجمالى مبلغ حوالى 400 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية فقد تم خلال الربع الاول للعام المالى 2020/2021 تحرير حوالى (58 ألف) محضر سرقة تيار بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى (90 ألف) جنيه من خلال لجان الضبطيه القضائية. كما تم تحرير (200 ألف) محضر سرقة تيار بمبلغ يصل إلى حوالى (150) مليون جنيه بمعرفة شرطة الكهرباء .



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