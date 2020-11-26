وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير "الشركة الهندسية للسيارات"

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خطة تطوير "الشركة الهندسية لصناعة السيارات" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الخطة التي عرضها المهندس وفا توفيلس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، خلال اجتماعه مع الوزير، شملت مراحل تصنيع الأتوبيسات بأحجام متنوعة، خاصة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفقا لبرنامج زمني للخطوات التنفيذية حتى نهاية 2021، والذي يشمل تحديث بعض الوحدات بمختلف عنابر الشركة، إلى جانب تطوير نظم البحوث.

كما عرض ما تم من إصلاحات وعمليات إحلال وتجديد حتى الآن، وتأثيرها المتوقع على تطوير الإنتاجية، فضلًا عن جهود الإدارة بالتنسيق مع الشركة القابضة في فتح قنوات اتصال بالشركات العالمية لبحث أوجه التعاون في إطار خطة تصنيع الأتوبيسات وتعظيم نسبة المكون المحلي.

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وأشار العرض إلى الموقف الحالي لتصنيع عدد من الأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بأطوال من 8 إلى 12 مترا بالشركة الهندسية كنموذج للتوسع فى هذا المجال، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من 2021.