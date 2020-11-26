تحيا مصر ينشر تفاصيل تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا في قطاع الزراعة بـ4.3 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد مرحلة البناء خلال الفترة (18/2019 – 19/2020) في قطاع الزراعة، وذلك فى إطار مواصلة نشر والإعلان عن الإنجازات التى تمت فى قطاعات الدولة المختلفة خلال العامين الماضيين.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية 4.3 مليار جنيه، منها 13 مشروعًا في (19/2020)، بتكلفة استثمارية كلية 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 86%، مقارنة بالعام المالي (18/2019).

إقرأ أيضًا.. بنك CIB يوسع نطاق التعاون مع ماستركارد وLevi Strauss&Co لمحو الأمية المالية بين العمال