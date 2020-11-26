صديق عفيفي: تصريح وزير التعليم بشأن الثانوية العامة الالكترونية قفزة فى تاريخ التعليم

رحب الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس إدارة مدارس وأكاديمية طيبة، بتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو اعتماد النظام الإلكتروني فى إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام وتصحيحها، فى ظل التحديات التى تواجه مؤسسات الدولة والعالم كله والناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هذا التحول والتطور فى منظومة التعليم أمر محمود يجب اعتماده بشكل دائم فيما بعد بعيدا عن جائحة كورونا.

وأوضح عفيفى، أنه فى الوقت ذاته أن إجراء الامتحانات الإلكترونية واتباع التقنية نفسها فى تصحيح الامتحانات إنما يتطلب وجود بنية تحتية مؤهلة لذلك، لافتا إلى ضرورة التأكد من توافر خدمة الإنترنت لدى كافة الطلاب الذين سيخوضون تلك التجربة قبل تعميمها حتى لا تحدث مشكلات قد تؤثر على سير عملية الامتحانات أو إرباكها فى بعض المحافظات.

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وأشار الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس إدارة مدارس وأكاديمية طيبة ، إلى أن هناك بعض المحافظات خاصة فى جنوب مصر وبعض المناطق الريفية فى محافظات الوجه البحرى تعانى من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، الأمر الذى سيكون له تأثير سلبى على سير امتحانات الثانوية العامة، مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل البنية التحتية بكافة ربوع مصر لضمان نجاح التطوير.