تعرف علي معلقي النهائي الإفريقي بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير القارة السمراء والجمهور المصري، لملحمة يوم الجمعة الجاري بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وذلك علي ملعب استاد القاهرة الدولي في النهائي الإفريقي.

ويستعد كل من الفريقين لانتزاع الفوز "بالأميره السمراء" إذ يسعي النادي الأهلي بالفوز بالمباراة لاستعادة الأميره السمراء حيث يبقي في حسابه 9 ألقاب إفريقية فهو النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية.

بينما نادي الزمالك يسعي إلى الحصول على اللقب السادس له بعد بعدما توج بالبطولة 5 مرات من قبل ويأتي في المركز الثاني بعد الأهلي في قائمة المتوجين بالبطولة الأفريقية.

وتعتبر هذه المرة، الأولى في تاريخ البطولة الافريقية بين فريقين من نفس البلد حيث يمثل هذا أكثر موسم كروي مميز ومختلف عن باقي المواسم المقبلة.

وتنقل المباراة عبر قناتي "beinsports Hd7" " beinsports Hd1" بالإضافة إلى قناة تايم سبورت التردد الأرضي.

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معلقي مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة الإفريقية



أسندت قناة بي إن سبورت مهمة التعليق إلى التونسي عصام الشوالي.

بينما يعلق عبر قناة تايم سبورت التردد الأرضي مدحت شلبي.

والجدير بالذكر أن نتيجة المسحة التي أجراها اتحاد الكرهة قد أعلنت إصابة وليد سليمان وصالح جمعه واليو ديانج من نادي الأهلي ونادي الزمالك عبدالله جمعه ومحمود حمدي "الونش" و يوسف أوباما.

