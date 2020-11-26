الزمالك يرصد "مليون جنيه" لكل اللاعب في حال الحصول على بطولة أفريقيا "تفاصيل"

رصد مرتضى منصور – رئيس الزمالك الموقوف – مكافأة خيالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك لتحفيزهم للفوز ببطولة طوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي يوم الجمعة المقبل.

ورصد نادي الزمالك مبلغ مليون جنيه لكل لاعب في حال الفوز على الأهلي غدا، ولم يكتفي مرتضى بذلك، بل أبلغ اللاعبين بأن المكافأت ستتواجد داخل الاستاد يوم المباراة، وسيتم توزيعها عليهم في غرفة خلع الملابس عقب المباراة مباشرةً.



ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

