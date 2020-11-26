سولاف درويش: تكريم الوزيرة هالة السعيد فخر للمرأة المصرية

توجهت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة تكريمها كأفضل وزيرة في العالم العربي، لجائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى، مؤكدة أن هذا التكريم عن جدارة واستحقاق.

وأضافت درويش، في بيان لها، أن هذا التكريم هو تكريم للدولة المصرية، وللمرأة بصفة عامة، وخاصة بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة خلال السنوات الماضية تحت مساندة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أهتم بالمرأة وأعاد لها مكانتها وثقتها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا التكريم يؤكد على أهمية المرأة ودورها في تطوير وتقدم وازدهار الدول.

وحصلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأربعاء، على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

وتولت السعيد حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمرت في المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعد إحدى الشخصيات المصرفية النسائية المعروفة، حيث قادت المعهد المصرفي المصري وهو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات حصل خلالها المعهد على الاعتماد الدولي.