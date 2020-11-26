تحيا مصر ينشر تفاصيل بروتوكول تعاون بين معهد البحوث والدراسات العربية و CIC

وقع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية، برتوكول تعاوم مع كلية الإعلام المعهد الكندي، بغرض التعاون الأكاديمى والبحثى الذي يستهدف توطيد التعاون في مجالات التعليم والبحوث والتدريب.

تضمن البرتوكول الاستقبال المتبادل للطلاب وإجراء مشروعات بحثية مشتركة فى مجال الإعلام، ونشر البحوث والدراسات التى يصدرها الطرفان فى الدوريات العلمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب من خريجي إعلام المعهد الكندي من ذوي الهمم للتسجيل لدرجة الماجستير بالمعهد بمعهد البحوث والدراسات العربية، وكذلك التنسيق بين البرامج التعليمية في الجهتين والعمل على تطوير أنظمة الدراسات الإعلامية.

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وقع البروتوكول الدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية والدكتورة آمال الغزاوى عميد إعلام CIC بحضور الدكتورة ماجى الحلوانى عميده كلية الاعلام جامعة القاهرة الأسبق والمستشار العلمى للكلية، والدكتور تامر أنيس أمين الشئون التعليمية بالمعهد، الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة والمشرف على قسم الدراسات الإعلامية بمعهد البحوث والدراسات العربية والدكتور محمد محمود الطناحى رئيس قسم البحوث والدراسات بمعهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور الدكتوروليد حامد رئيس قسم الصحافة بالـ CIC.

