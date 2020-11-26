تخفيض العمالة وإلغاء عمل الفترة المسائية بجامعة أسيوط لمواجهة انتشار كورونا.. أول ديسمبر

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إصداره أمس الأربعاء 25 نوفمبر قراراً يقضى ببدء تطبيق نظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة بدءً من الأول من ديسمبر القادم 2020 وذلك وفق القواعد والضوابط المعلن عنها سابقاً وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع إلغاء القرار السابق المتعلق بمد نوبات العمل حتى الفترة المسائية.

أكد الدكتور طارق الجمال أن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع التكدس بمكاتب وإدارات الجامعة من أجل منع انتشار العدوى بكوفيد 19 وتوفير بيئة صحية ٱمنة وصحية للمتواجدين بها، مشيراً إلى نسبة تخفيض العمالة متفاوتة فى كل إدارة وفق طبيعة العمل بها، والتى تبدأ من 50 % حضور وتصل إلى 10 % فقط حضور من العدد الإجمالي في بعض الإدارات الأخرى.

وأضاف أن العمالة المتعاقدة والمؤقتة اليومية فيتم منحهم أجازة يومين أسبوعياً مدفوعة الأجر علي أن يكون أي تغيب أكثر من ذلك خصماً من الراتب ، مشيراً إلى أن قرار تخفيض العمالة من المقرر سريانه إلى حين صدور إشعار ٱخر بإلغائه وعودة العمل بكافة الإدارات بكافة طاقتها البشرية.

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