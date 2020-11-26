زاهي حواس "الأهلاوي": أتوقع فوز الزمالك على الأهلي

أعرب الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير، عن سعادته بمبادرة لا للتعصب والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بعد ما وصلت إليه الأمور من احتقان بين جماهير القطبين.

وقال زاهي حواس في تصريحات إذاعية لبرنامج الفيلسوف الذي يقدمه أيمن يونس: " مبسوط جداً بصحوة مبادرة ضد التعصب ، نحن مش فى حرب والمباراة ليست نهاية الكون ، مصر فيها أهلى وزمالك فيها أشقاء لكن مفيهاش حروب".

وتابع: "لما قولت الفراعنة أهلاوية بهزر الزملكاوية زعلوا وبقولهم دلوقتى الزملكاوية بنوا الهرم الأكبر ومتوقع يفوزوا على الأهلى بكره ، وسوف أهنأ أيمن يونس هاتفياً بعد المباراة بفوز ناديه عشان كلمنى الماتش اللى فات وقولت الاهلى هيكسب وخسر فلازم اقول كدا دلوقتى عشان نكسب بكره".

وأكمل: "بعيداً عن محمد الشناوى، بيعجبنى عمرو السولية صاحب المستوى الثابت، وبعتير أحمد الشيخ أكثر لاعب اتظلم فى الاهلى ، بزعل أوى لما بيقولوا هيخرج إعارة، الولد ده ممتاز بس مفيش مدرب قدر يوظفه صح ، بيلاعبوه دقائق بس مع أنه لاعب على أعلى مستوى".