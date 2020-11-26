محمد يوسف عن ضم صالح جمعة للبنك الأهلي:"مشروعي لا يحتاج تلك النوعيات"

علق محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي – الصاعد حديثا للدوري الممتاز – على ربط اسم صالح جمعة بنادي البنك الأهلي، والحديث على انتقاله للنادي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.
وقال يوسف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر": "صالح بالنسبة لي لم يكن ضمن حساباتي من أجل ضمه، صالح لاعب كبير ولديه موهبة لكن المشروع المتواجد فيه الآن يتطلب نوعيات أخرى".
وتابع: "كنت من أسباب عودة صالح جمعة مرة أخرى للنادي الأهلي بعد نهاية إعارته مع نادي الفيصلي عندما كنت مديرًا للكرة في الأهلي وقتها".
وأكمل: "إعادة صالح جمعة هذا ممكن يحدث عندما أكون في النادي الأهلي".
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ويعاني صالح جمعة حاليا من إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" الأمر الذي جعله يستبعد من الانضمام لمعسكر الأهلي والذي يستعد لمواجهة غريمة التقليدي الزمالك، في قمة هي الأولى من نوعها، ب نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، والذي سيقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
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