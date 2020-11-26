عاجل .. السيسى: حريصون على التعاون مع العراق فى كل المجالات

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائى العسكرى بين مصر والعراق، بما فى ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفى هذا السياق، أكد الرئيس السيسى حرص مصر على التعاون مع العراق فى كل المجالات، خصوصا الشق العسكرى، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كل التحديات التى تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.
كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقى، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.
وأعرب وزير الدفاع العراقى تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خصوصا بعد نجاحها تحت الرئيس السيسى فى أن تصبح نموذجا ملهما يحتذى به فى منطقة تعانى من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.
كما نقل إلى الرئيس السيسى تحيات شقيقيه الرئيس العراقى برهم صالح، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، مؤكدا تقدير العراق حكومةً وشعباً للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على شتى الأصعدة.
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