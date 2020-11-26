وأضاف فى تصريح لـ"دوت الخليج": "طبعا المصريون يقدرون هذه الخسارة الكبيرة، وشهادة على ذلك هى موجة المودة فى صورة التعازى والتعبير عن التعاطف التى نتلقاها منذ لحظة وصول الخبر إلى القاهرة، نحن نقدر ونشكر كثيرا تلك المشاعر".
وفى بيان صادر عن سفارة الأرجنيتين قال السفير إدواردو: "فى حالتنا، هناك تطابقا كبيرا بين الأرجنتين ومارادونا فى كل مكان بالعالم ، عندما يتعرف الناس علينا كأرجنتينيين، فإن الكلمة الأولى التى تظهر هى مارادونا، وأصبح دييغو مارادونا بالفعل جزءًا من هويتنا".
وتابع: "لقد فاجأنا هذا الخبر، ولم نكن مستعدين، حتى عندما علمنا أن صحته كانت ضعيفة، فقد مر بمواقف سيئة من قبل وتمكن من التعافى، كان كما كان بعد الموت، وبطريقة ما هو كذلك: كما قال كثير من الناس فى الساعات الماضية، من ليونيل ميسى إلى الرئيس الفرنسى ماكرون، لم يغادر، دييجو يبقى معنا".
وأضاف: "كان مارادونا بالطبع معروفا للغاية ومعجبا فى مصر، بلد محب لكرة القدم مثل بلدنا، واغتنم هذه الفرصة لأشكر كل التعازى والتعاطف الذى تلقيناه من أصدقائنا المصريين، وندعو الناس لإرسال رسائل أخرى إلى دفتر التعازى الافتراضى الذى فتحته السفارة على عنوان البريد الإلكترونى: [email protected]".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الأرجنتين لـ«دوت الخليج»: مارادونا كان معجبا بمصر ووفاته خسارة كبيرة لنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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