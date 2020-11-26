صور.. معهد البحوث والدراسات العربية يوقع برتوكول تعاون مع إعلام CIC

جدة - نرمين السيد - وقع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية وإعلام CIC بروتوكول تعاون أكاديمى وبحثى، يستهدف توطيد التعاون فى مجالات التعليم والبحوث والتدريب.





ووفق بيان رسمى، تضمن البروتوكول الاستقبال المتبادل للطلاب وإجراء مشروعات بحثية مشتركة فى مجال الإعلام، ونشر البحوث والدراسات التى يصدرها الطرفان فى الدوريات العلمية، إضافة الى إتاحة الفرصة للطلاب من خريجى إعلام CIC من ذوى الهمم للتسجيل لدرجة الماجستير بالمعهد بمعهد البحوث والدراسات العربية، وكذلك التنسيق بين البرامج التعليمية فى الجهتين والعمل على تطوير أنظمة الدراسات الإعلامية.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مصطفى كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتورة آمال الغزاوى، عميد إعلام CIC، بحضور الدكتورة ماجى الحلوانى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والمستشار العلمى لإعلام CIC، والدكتور تامر أنيس، أمين الشؤون التعليمية بالمعهد، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمشرف على قسم الدراسات الإعلامية بمعهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور محمد محمود الطناحى، رئيس قسم البحوث والدراسات بمعهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور وليد حامد، رئيس قسم الصحافة بالـCIC.