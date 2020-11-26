صور.. محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار بطريق مصر الإسكندرية الزراعى

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء أمس الأربعاء بعض أنفاق المحافظة "نفق سندنهور بمدينة بنها ونفق مشتهر ونفق مزلقان زكى ونفق الحدادين بمدينة طوخ ونفق غبور اسفل الطريق الدائرى بمدينة قليوب".





وأوضح بيان لمحافظة القليوبية اليوم الخميس أن الهجان تابع أيضا الطرق العامة على طول طريق مصر الإسكندرية الزراعى بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بلوعات الصرف بداخل الانفاق وعلى الطريق الزراعى.

وشهدت بعض مدن محافظة القليوبية، صباح أمس الأربعاء سقوط أمطار متوسطة صاحبها رياح شديدة بالشوارع، مع إعلان المحافظة حالة الطوارئ، إذ أصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استمرار عمل المعدات والسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركه مياه الشرب، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته.



وأشار أنه تم من قبل إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت المحافظه مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.

وجاءت الجولة بحضور أحمد الوزيرى رئيس مجلس مدينة طوخ، واللواء مجدى العنانى رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة.