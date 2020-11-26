المشاط والقباج تبحثان دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال تمويلات تنموية

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرتان الإصلاحات الهيكلية التى تم تنفيذها ومن أهمها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الخطط التنموية، ويعكس الجهود التى تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة فى تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

كما تناولتا المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى مجال شبكات الحماية الاجتماعية ومن أهمها برنامج "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل من البنك الدولى، وساهم فى تعزيز مساندة المجتمعات الأكثر احتياجًا، وحظى بإشادات دولية عديدة لاسيما خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

واتفقت الوزيرتان، أن يكون عام 2021، هو عام لعرض الإصلاحات والجهود التى تتم فى مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلى، على المجتمع الدولى، فى إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولى لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لمصر، والإصلاحات التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات.



وأكدت وزيرة التعاون الدولى، ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائى فعال تدعم الجهود التنموية الوطنية.

وتطرقت المشاط إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، لاسيما وأن برنامج الأغذية العالمى ينفذ فى الفترة الحالية الاستراتيجية القطرية مع مصر حتى عام 2023 والتى يستهدف من خلالها دعم 500 قرية.

وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهم، منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومُطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بما يحقق أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، فى مختلف القطاعات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى مصر.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر لفريق عمل وزارة التعاون الدولى، لما يقوم به من تنسيق مع شركاء التنمية، لتوفير التمويل التنموى والدعم اللازم لمشروعات الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تقدم نموذجًا عالميًا لشبكات الحماية الاجتماعية متمثلة فى مشروع تكافل وكرامة، والذى يسعى البنك الدولى لتنفيذه فى العديد من الدول مستخدمًا الآليات الوطنية للتنفيذ.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مستعرضة عددا من المبادرات التى يتم التنسيق خلالها مع عدد من الوزارات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، مشيدة فى هذا الإطار بالتنسيق المتكامل مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدنى.

وطابقت وزارة التعاون الدولى، محفظة التمويل التنموى الجارية التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثانى: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.

وأصدرت وزارة التعاون الدولى تقريرًا عن حجم التمويلات التنموية التى استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضى، إذ بلغت 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية فى الدولة.

جدير بالذكر أن الوزارتين أطلقتا، مطلع الأسبوع الجارى، مشروعا جديدا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجى حياة كريمة وتكافل وكرامة، ينفذه برنامج الأغذية العالمى، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار، يتم من خلاله تقديم المساعدات الغذائية لـ 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضًا صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائى يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن.