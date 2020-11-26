الرئيس عبد الفتاح السيسي راعيا لمبادرة وزارة الهجرة ”اتكلم عربي”

الرئيس يكلف الوزارة بنشر محتوى تعليمي وإعلامي وثقافي ونقل كل الأحداث الجارية لأبناء المصريين بالخارج في إطار المبادرة

حظيت مبادرة "اتكلم عربي"، والتي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف السيد الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن رعاية السيد الرئيس للمبادرة يحقق نقلة نوعية ويعطيها ثقلا كبيرا، كما أنها تأكيد لدعم فخامة الرئيس لجهود الوزارة في الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تطوير المحتوى وفقا للتكليفات الرئاسية، وبما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية وكذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل إلى مرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المبادرة -وعن طريق أساليب متعددة منها وسائل التواصل الاجتماعي- ستتيح الفرصة للشباب والأطفال بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها، لأن أبناء الجيلين الثاني والثالث هم سفراؤنا في الخارج ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بما يحدث في وطنهم الأم، بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.