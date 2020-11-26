مستشار وزيرة التضامن يشارك في افتتاح قرية السدح بالفيوم

شارك الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك نائبا عن الوزيرة في افتتاح قرية السدح بالفيوم ، بعد أن قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجود الخيرية بإعادة إعمارها وتنميتها تنمية شاملة وذلك تخليدا لذكري وصدقة علي روح الخبير الاقتصادي الراحل محسن عادل ، رئيس هيئة الاستثمار السابق .

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والاستاذ مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والأستاذة رشا بلبع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجود للتنمية، والأستاذه إيمان أحمد ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.

وخلال الاحتفالية تم تسليم عدد 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بإطسا، كما تم تسليم 23 عقدًا لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون بين مؤسستى صناع الخير والجود للتنمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.