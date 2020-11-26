مستشار وزيرة التضامن يشارك في افتتاح قرية السدح بالفيوم

شارك الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك نائبا عن الوزيرة في افتتاح قرية السدح بالفيوم ، بعد أن قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الجود الخيرية بإعادة إعمارها وتنميتها تنمية شاملة وذلك تخليدا لذكري وصدقة علي روح الخبير الاقتصادي الراحل محسن عادل ، رئيس هيئة الاستثمار السابق .
وحضر الافتتاح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والاستاذ مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والأستاذة رشا بلبع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجود للتنمية، والأستاذه إيمان أحمد ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.
وخلال الاحتفالية تم تسليم عدد 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بإطسا، كما تم تسليم 23 عقدًا لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون بين مؤسستى صناع الخير والجود للتنمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.
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