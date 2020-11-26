درع هيئة آل مكتوم الخيرية الإماراتية للدكتور جمال شيحة

تسلم الأستاذ الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفي الكبد المصري بشربين درع هيئة آل مكتوم الخيرية الإماراتية برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تقديرا لجهوده في العمل الخيري علي مدار 23 عاما من خلال تأسيس جمعية رعاية مرضي الكبد ومستشفي الكبد المصري بشربين، لمحاربة الفيروسات الكبدية واورام الكبد والجهاز الهضمي وتقديم العلاج للمرضي غير القادرين .

اشاد الدكتور صلاح الجعفراوى ممثل الهيئة بمصر خلال زيارته لمستشفي الكبد المصري بالمستوى الكبير والجهود المهمة التي يقدمها د.جمال شيحه والفريق الطبي المتميز ، للمرضي غير القادرين وللمستوى الراقي للخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضي بمستشفي ومعهد بحوث الكبد في مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكبد المختلفة مثل الفيروسات الكبدية وتليف الكبد والكبد الدهني واستئصال اورام الكبد بتقنية التردد الحراري والحقن الشرياني ، بالاضافة إلي المستوى العالمي لمختلف جراحات الكبد والجهاز الهضمي والمناظير التشخيصية والعلاجية ، وجراحات أورام القولون والبنكرياس .

قال الدكتور صلاح الجعفراوى أيضا ان المستوى الذي شاهده بمستشفي الكبد المصري يضارع المؤسسات الطبية العالمية من حيث الجودة والاحترافية والكفاءة الكبيرة فضلا عن المستوى المتميز لفرق التمريض وخريجي المعهد الفني للتمريض بشربين التابع لجمعية رعاية مرضي الكبد .

في نفس السياق نقل السيد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال اتصال هاتفي مع د.جمال شيحه ، تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للاستاذ الدكتور جمال شيحه والعاملين مثنيا علي جهود مركز الكبد في علاج عشرات الآلاف من المرضي غير القادرين مجانا

بدوره وجه الأستاذ الدكتور جمال شيحه الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد راعي هيئة آل مكتوم الخيرية الامارتية علي الزيارة التي قام بها الأستاذ الدكتور صلاح الجعفراوى ممثل الهيئة بمصر للاطلاع علي ما تقدمة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفي الكبد المصري بشربين للمرضي الغير قادرين.