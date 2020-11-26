قواعد بيانات للأراضي المعتمدة على الرى الحديث

عقد أمس الاجتماع الاقليمى للرى الحديث بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة قنا برئاسة المهندس صبرى ابوشامة رئيس الإدارة المركزية وبحضور وكيل وزارة الزراعة بقنا و المهندسون مديرو عموم مشروعات تطوير الرى و التوجيه المائي والمياه الجوفية وري شرق وغرب قنا ومديرو الهندسات وجهاز تحسين الأراضي ومندوبي البنك الأهلي ومندوب هيئة التعمير لجنوب الصعيد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بتشجيع التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث والدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس مجدى الشحات رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائى.

وتم استعراض طلبات الرى الحديث لبعض المزارعين وما تم عمله بمعرفة البعض منهم وعلى نفقتهم الخاصة ،وكذلك موقف الإنذارات للمخالفين لنظام الرى وخارج الزمام وكذلك المعوقات التى تؤخر حصول المزارعين على القروض اللازمه لعمل شبكات الرى الحديث وتم التوجيه بالتيسير على المنتفعين لسرعة الحصول على القروض اللازمة وإمكانية تمويل المساحات الصغيرة من خلال مشروع تنمية المشروعات الصغيرة وكذلك عمل قواعد بيانات للمساحات التى تم عملها بالرى الحديث وتوقيعها بالاحداثيات على خرائط مساحيه وسرعة الانتهاء من الإنذارات الخاصة بالمخالفين.

وعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل ، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية ، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، مع التأكيد على تحرير كافة الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث ، وتحصيل غرامات تبديد المياة بشكل فورى ، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

و أكد الدكتور عبد العاطى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.