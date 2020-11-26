دورة تدريبية بقومي المرأة حول تنفيذ حملات طرق الأبواب بالمنيا وبنى سويف

نظم المجلس بالتعاون مع هيئة كيرالدولية دورة تدريبية بمحافظة المنيا ل42 متدربة وبمحافظة بنى سويف ل22 متدربة حول "أسس تخطيط و ادارة وتنفيذ حملات طرق الابواب " ، وذلك بهدف تشكيل فريق عمل جديد من الرائدات والسيدات القادرات على دمج أساليب مختلفة للتواصل المباشر وجها لوجه مع المستهدفين ،وتمكينهم من مهارات التأثير السريع من خلال ادارة حوار تبادلي يدفع المستهدفين الى اعادة التفكير و دفعهم لرفض ممارسات عادة ختان الاناث، وذلك خلال مشاركتهن في حملات طرق الابواب التى ينفذها المجلس بالمحافظات والخاصة بمناهضة ختان الإناث.
وأشارت ايزيس حافظ مدير عام الادارة العامه للتدريب بالمجلس أن التدريب يعتمد على فكرة التعلم بالمشاركة و تبادل الخبرات بين المتدربين حيث ضم التدريب عناصر ممن تكونت لديهم خبرات سابقة في حملات طرق الابواب كما يجمع التدريب ما بين المحاضرات، ومجموعات العمل، والتمارين الذهنية، ونماذج المحاكاة، والعروض التقديمية بالاضافة الى تنفيذ زيارات منزلية فعلية، مشيرة أنه يقدم التدريب فريق عمل منسقي حملات طرق الابواب بالمجلس القومي للمراة.
يذكر أن التدريب يتضمن التعريف بعدد من المحاور مثل ماهي طرق الأبواب و متى نحتاج لحملات طرق الابواب؟، وأهداف حملات طرق الابواب ، وكيفية صياغة رسائل مؤثرة، وماهي المهارات خاصة بالمتطوعين،وآداب المقابلات الشخصية و الزيارات المنزلية،و مهارات الاقناع و التاثير من خلال تفكيك منظومة القيم السلبية، وكيفية التخطيط لحملة طرق الأبوب، وماهي التجهيزات الاستباقية، هذا بالإضافة الى تنفيذ زيارات منزلية تحت إشراف المدربين .
وقد أضاء المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالي.
وبذلك قد انضموا إلى المجتمع العالمي في إطلاق حملة الــ 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن دعوة لوّن العالم برتقاليًا في إطار حملة "اتحدوا" للأمين العام للأمم المتحدة والتي من خلالها يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وكان المجلس القومى للمرأة قد أضاء مساء أمس، الأربعاء، مبناه الرئيسى باللون البرتقالى، وذلك للعام الثالث على التوالى تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، و بدء فعاليات حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس هذا العام تحت شعار "كونى" وتستمر حتى ١٠ ديسمبر.
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