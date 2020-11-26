الأرصاد: بدءا من غدا الجمعة تخف حدة الأمطار على القاهرة

أكدت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى غد الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الجو، موضحة أنه مع يوم غدا الجمعة تخف حدة الأمطار على القاهرة الكبرى تكون خفيفة فى الفترة الصباحية.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مع يوم السبت تتحسن الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية حيث تقل الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتنعدم على القاهرة وباقى محافظات الجمهورية.

ويشهد اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة. كما يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .

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وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى.