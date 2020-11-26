الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية

أدان السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية ، ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته ضد المرأة الفلسطينية ، وعنفه الممنهج وواسع النطاق بحقها، خاصة ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال، في ظل انتشار جائحة "كورونا المستجد".

ودعا السفير سعيد أبوعلي ، في تصريح له اليوم "الخميس" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرأة للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، وخاصة الأسيرات منهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لمعاناتهن المستمرة، وذلك من خلال العمل على إطلاق سراحهن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال السفير أبوعلي " إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء لعام 2020 الذي يوافق يوم 25 نوفمبر ، يمر ولا تزال المرأة الفلسطينية تُّعنف من قبل سلطات الاحتلال وتتعرض لكافة أشكال الاضطهاد والتنكيل والقتل العمد، والأسر والاعتقال الإداري والحرمان من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية خلال جائحة "كورونا المستجد"، بسبب الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقها، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

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