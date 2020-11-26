نعى محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، الأسطورة الراحلة عن عالمنا "دييجو أرماندو مارادونا"، والذي توفى مساء أمس. ونشر محمد صلاح صورة للأسطورة الأرجنتينية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "رحل أسطورة عالم كرة القدم مبكرا، تعازي ومشاعري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم". وتوفى نجم الكرة الأرجنتينية مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 60 عاما وذلك بسبب سكتة قلبية مفاجأة. أعلنت الحكومة الأرجنتينية الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة مارادونا، إذ أكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أنه سيتم إحضار جثة مارادونا إلى المبنى الرئاسي "كاسا روسادا" في بوينس آيرس، وستقام مراسم الجنازة فيه، والتي من المتوقع حضور ما يقرب من مليون شخص لتوديع الأسطورة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح ينعي مارادونا (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.