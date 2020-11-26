وزيرة التضامن تفتتح مكتب رعاية الأطفال بجامعة الوادي الجديد

افتتحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، يرافقها محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحدة التضامن الاجتماعي ومكتب رعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد، بمدينة الخارجة.

كما قامت الوزيرة بتسليم أجهزة منزلية لـ ٧٩ عروسة من المقبلات على الزواج من الحالات الأولى بالرعاية، مقدمة من صندوق تحيا مصر، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، ويتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

وقال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد إن الهدف من حملة تجهيز العرائس يأتي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن، ولفت إلى إن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاه وعدد أفراد الأسر.