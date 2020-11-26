صور.. مستشار وزيرة التضامن يشارك فى افتتاح قرية السدح بالفيوم

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، نائبا عن الوزيرة، فى افتتاح قرية السدح بالفيوم، بعد أن قامت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية ومؤسسة "الجود الخيرية" بإعادة إعمارها وتنميتها تنمية شاملة، وذلك تخليدا لذكرى وصدقة على روح الخبير الاقتصادى الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق.





حضر الافتتاح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والأستاذة رشا بلبع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجود للتنمية، والأستاذة إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم. وخلال الاحتفالية تم تسليم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بإطسا، كما تم تسليم 23 عقدًا لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون بين مؤسستى صناع الخير والجود للتنمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

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