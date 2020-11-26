صور.. مستشار وزيرة التضامن يشارك فى افتتاح قرية السدح بالفيوم

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حضر الافتتاح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والأستاذة رشا بلبع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجود للتنمية، والأستاذة إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم.
وخلال الاحتفالية تم تسليم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بإطسا، كما تم تسليم 23 عقدًا لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون بين مؤسستى صناع الخير والجود للتنمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.
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