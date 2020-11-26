إنفوجراف.. خطة مترو الأنفاق للتعامل مع الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" خطة الشركة فى هذا الصدد. وشكلت الهيئة العامة لمترو الأنفاق، غرفة عمليات مركزية لسرعة التعامل مع المياه، بالإضافة إلى سرعة شفط تراكمات مياه الأمطار لعدم توقف الحركة.

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