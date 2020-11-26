صور.. المصريين الأحرار يناقش أنماط الشخصية وإدارة الوقت فى ندوة بالسويس

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وتحدثت الدكتورة سارة الوردانى، عن أنماط الشخصية وكيفية إدارة الوقت، بالإضافة إلى أنها ألقت محاضرة أخرى عن حل المشاكل وإدارة الأزمات، ولقيت المحاضرات استجابة وتفاعلا إيجابيا من الحضور واتسعت دائرة النقاش والإجابة على أسئلتهم.
جاء ذلك تحت رعاية عادل فاضل الأمين العام للحزب بالمحافظة، والذى أكد أن هذه المحاضرات هى استكمالا لمبادرة "وعيك يحميها" والتى تهدف إلى توعية الجميع بأهمية العمل لمعرفة وتنمية وتطوير الشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع لكى نتغير للأفضل ونغير من حولنا للأفضل لخدمة أنفسنا والوطن.
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