جدة - نرمين السيد - الجدير بالذكر، أن الجزء الأول من مشروع محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، حول الترعة من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو مترًا، بدءًا من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غربًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير محور المحمودية بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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