جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة العدل فى الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى أقيم خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعديد من المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التى توفرها الوزارة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.