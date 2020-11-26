الري تخفض مناسيب المياه في الترع والمصارف لاسيتعاب مياه الأمطار

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن هناك حالة استنفار بشأن التصدي لحالة الطقس السيئ والأمطار، وإلغاء للإجازات وتخفيض للمناسيب، إضافة إلى عمل محطات الرفع بشكل متواصل والتأكيد على توفير وحدات الطوارئ وجاهزية المواقع كافة.
وأعلنت الرى، حالة الطوارئ القصوى في كافة محطات الرفع التابعة للوزارة و متابعة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وسحب المياه الزائدة في الأراضى الزراعية.
وقامت الوزارة بخفض مناسيب جميع الترع والرياحات الرئيسية، وفرعي النيل وذلك تحسبا لأي ازدحمات وتخزين هذه المياه أمام القناطر الرئيسية على النيل وفرعيه، وبذلك يكون هناك استفادة كاملة من مياه الأمطار التي تسقط على الأراضى الزراعية بالوادي والدلتا.
وشكلت الوزارة غرف عمليات بالمحافظات وربطها مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار 24 ساعة، تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة في ضوء التنبؤات اليومية ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.
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