وزيرة الصحة: استطعنا القضاء على فيروس سي خلال سبعة أشهر

قالت الدكتروة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها ومنذ ولاية وزارة الصحة تم إعطاؤها سبع تكليفات، وكانت من ضمنها منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يتم اليوم على أرض الواقع الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضافت "هالة" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه بوجود الشباب فى منظومة الصحة والصمود والإصرار استطاعت أن تخلى مصر من فيروس سي فى سبعة أشهر، بالرغم من صعوبته، شكرة لكل العاملين فى منظومة لهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتابعت أن هناك دول تعجز عن الوصول لمسئتوى راقى من منظومة التأمين الصحى الشامل، إلا أن مصر فى أخر ست سنوات لم تعرف المستحيل.

وأكدت أنه بالفترة الأخيرة أستطاعت مصر فى كل المجالات بناء منظومة فى كل الأصعدة، بالإضافة إلى وضع أسس أخرى يقتضى بها العالم، سواء فى صناعة الإنشاءات أو الكبارى أو التعليم أو الصحة.