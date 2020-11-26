وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ بورسعيد بجائزة "التميز الحكومي العربى"

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاختياره كأفضل محافظ فى الوطن العربى فى مسابقة التميز الحكومى العربى والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال اللواء محمود شعراوي أن محافظة بورسعيد شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كافة المجالات والقطاعات في ظل متابعة مستمرة من اللواء عادل الغضبان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ومستوي خدمات أفضل للمواطنين .

وأكد شعراوي علي اهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بملف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بكافة القائمين علي جائزة التميز الحكومي والتي ساعدت في إحداث طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الأداء الحكومي، وتعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العربي .

ودعا اللواء محمود شعراوي ، جميع العاملين بالادارة المحلية والديوان العام للوزارة الي التفاني والاخلاص في العمل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وايجاد الحلول المبتكرة للمشاكل التي تواجه المواطنين .

وفي السياق ذاته هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نهى أحمد السيد ، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الأسكندرية ، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بالأمارات .

وقال شعراوي أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة لزيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية فى المحافظات ومكافأة المتميزات منهم بما يحقق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشار اللواء شعراوي إلى الزيادة المستمرة في نسبة القيادات النسائية بالوزارة والمحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، ودعا وزير التنمية المحلية ، كافة القيادات النسائية بالإدارة المحلية بالاجتهاد والتفاني في العمل وتعظيم الأداء في كافة المؤسسات لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .