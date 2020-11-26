صحة النواب تستكمل مناقشات مواجهة الطوارئ الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العمارى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إذ تعقد اللجنة الأسبوع المقبل 4 اجتماعات.





يشار إلى أن اللجنة وافقت قبل ذلك، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويعمل التشريع على مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة وزارة الصحة.

ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.