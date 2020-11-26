إنفوجراف.. كيف تحافظ على سيارتك أثناء السير فى الأمطار؟

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يقدم موقع "دوت الخليج" مجموعة من النصائح للقيادة الآمنة والمحافظة على السيارة فى أثناء هطول الأمطار. ونصحت الإدارة العامة للمرور، بضرورة السير بسرعات منخفضة، مع مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، وعدم الضغط الشديد على جهاز الفرامل فى أثناء سقوط المطر.

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