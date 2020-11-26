جدة - نرمين السيد - ويتحدث الدكتور نبيل حلمى، خلال اللقاء عن أسباب اختياره لدراسة القانون الدولى وحقوق الإنسان، وسبب منح الرئيس محمد أنور السادات وسام الاستحقاق له، وحكاية 22 كتابا له أنجزهم لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب.
وأكد حلمى، خلال اللقاء، أن نشأته فى بورسعيد زرعت فيه حب الانتماء لمصر والحرص عن الدفاع عنها، ذاكرا الفترات التى عاشها شعب بورسعيد خلال النضال ضد الإنجليز وجنود الاحتلال، وكيف تحقق الجلاء عن الأراضى المصرية وحصولها على الاستقلال.
وأكد أن والده الذى كان طبيبا للأطفال زرع فيه حب العمل العام الذى يخدم المواطنين خصوصا البسطاء منهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى فى ضيافة أيمن عدلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.