فيديو.. نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى فى ضيافة أيمن عدلى

جدة - نرمين السيد - ويتحدث الدكتور نبيل حلمى، خلال اللقاء عن أسباب اختياره لدراسة القانون الدولى وحقوق الإنسان، وسبب منح الرئيس محمد أنور السادات وسام الاستحقاق له، وحكاية 22 كتابا له أنجزهم لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب.

وأكد حلمى، خلال اللقاء، أن نشأته فى بورسعيد زرعت فيه حب الانتماء لمصر والحرص عن الدفاع عنها، ذاكرا الفترات التى عاشها شعب بورسعيد خلال النضال ضد الإنجليز وجنود الاحتلال، وكيف تحقق الجلاء عن الأراضى المصرية وحصولها على الاستقلال.

وأكد أن والده الذى كان طبيبا للأطفال زرع فيه حب العمل العام الذى يخدم المواطنين خصوصا البسطاء منهم.