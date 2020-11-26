الإسكان تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبى

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح أى من المستثمرين الأجانب، مُوضحةً أن الدولة تعكف حاليا على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، وذلك عن طريق القضاء على العشوائيات فيها، وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعادة تسكين الأهالى الذين اختاروا العودة للمنطقة ورفضوا التعويض المادى أو الانتقال إلى مدن جديدة، إذ تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة لهم، وذلك حرصا على توفير مسكن آمن ومتميز للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.



وفى سياق متصل، يتضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أنشطة سكنية وإدارية وفنادق لتكون منطقة جذب سياحى وتجارى فى قلب القاهرة، إذ يتم حاليا بناء 4 آلاف وحدة سكنية بعدد أدوار يصل إلى 12 دورا للعمارة الواحدة، وذلك لعودة سكان المنطقة إلى منطقة مثلث ماسبيرو مرة أخرى، بينما سيكون وسط المشروع عبارة عن منطقة ترفيهية.

وناشدت "الإسكان" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.