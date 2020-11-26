إصابة 24 عاملا جراء انقلاب أتوبيس فى الإسكندرية بسبب الأمطار

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لقسم شرطة برج العرب، يفيد انقلاب أتوبيس تابع لشركة ومصنع "ليسكو للسراميك" بمدينة برج العرب بالطريق المشار إليه، ووجود مصابين. انتقل ضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة انقلاب أتوبيس رقم 5264 رحلات إسكندرية بعدما أصدمت به سيارة ملاكى بسبب الأمطار. أسفر الحادث عن إصابة 24 عاملا، بينهم سائق الأتوبيس، وتم نقلهم إلى مستشفى برج العرب لتلقى العلاج اللازم. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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