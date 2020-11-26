الصحة تطالب المصريين بمشاهدة نهائى دورى أبطال إفريقيا فى الأماكن المفتوحة

جدة - نرمين السيد - ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عشاق كرة القدم من التجمع فى المقاهى والكافيهات المغلقة لمتابعة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين فريقى الأهلى والزمالك، تجنبا لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا.





وأضافت وزيرة الصحة فى كلمتها على هامش انعقاد الملتقى السنوى الأول لهيئة الرعاية الصحبة، الذى عقد فى مركز ثقافة بورسعيد، اليوم الخميس، أن قطاع الطب الوقائى أعد خطة محكمة لتأمين المباراة ومنع تفشى العدوى بين المتابعين، مطالبة الشعب المصرى بمشاهدة المباراة فى الأماكن المفتوحة وجيدة التهوية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الخميس 26 نوفمبر، مغادرة 98 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و 6585 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول حول فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.