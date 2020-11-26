رغم الأمطار.. ميناء الإسكندرية يستقبل 64 ألف طن بضائع استراتيجية

جدة - نرمين السيد - وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه يتواجد بالميناء 80 سفينة، وجرى دخول وخروج 9491 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.

أشار شاهين إلى أنه ويجرى تفريغ بضائع واردة تزن 64727 طن، وشحن بضائع صادرة تزن 2046 طن، فيما بلغ عدد الحاويات الصادرة 2046 حاوية، والواردة 2733.

وأوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الميناء، أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

أضاف الغندور، أنه يجرى التنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.